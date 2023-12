Quella trasarà una sfida inedita per Massimilianoe Walter. I due tecnici, infatti, non si sono mai affrontati nelle condizioni attuali, ovvero alla guida rispettivamente di bianconeri e azzurri, nonostante in passato abbiano già avuto modo di incontrarsi. Entrambi, quindi, avranno sicuramente grandi motivazioni, anche ovviamente per l'importanza del match per le due squadre.