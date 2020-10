Coronavirus permettendo, domenica sera all'Allianz Stadium si disputerà Juventus-Napoli, valida per la 3^ giornata di Serie A. Queste le parole a Il Mattino di un ex grande attaccante partenopeo come il brasiliano Antonio Careca: "Alla Juve vanno riconosciute la forza economica e anche la capacità di rinnovarsi: vincono più di tutti in Italia perché hanno dirigenti e tecnici che scelgono i migliori calciatori. Vedo però qualcosa di nuovo. L'Inter è arrivata a un punto nello scorso campionato e questo non mi ha sorpreso perché ho conosciuto Conte quando allenava a Bari. Me lo presentò Perinetti, che era stato mio dirigente a Napoli, e bastò poco per capire quanta determinazione e quanta competenza avesse Antonio. E poi c'è un'altra straordinaria realtà: l'Atalanta, quanto corre e quanto gioca bene. E il Napoli? Gattuso ha lo spirito giusto, è stato un campione del mondo e quel bagaglio di conoscenze può trasferirlo ai suoi giocatori. Mi auguro che De Laurentiis cominci a pensarla diversamente sul calcio, a non accontentarsi di arrivare secondo ma a spingere per vincere. Serve un salto di mentalità, l'ho detto anche a lui, che è un presidente capace e competente. Vincere lo scudetto a Napoli è il massimo per un dirigente, un allenatore, un calciatore".