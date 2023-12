Bene contro l'Inter, meno con il Monza; la coppia di attacco composta da Chiesa e Vlahovic ha ritrovato centralità dopo i problemi fisici e qualche panchina per il serbo, che però è reduce da un errore su rigore. Contro il Monza, i due giocatori hanno faticato a rendersi pericolosi. A due giorni da Juve-Napoli però, Massimiliano Allegri sembra intenzionato a confermare ancora loro due, con Kean e Milik da sfruttare nel finale di gara come successo nelle ultime settimane. Chiesa non trova la rete dalla gara contro il Sassuolo, più di due mesi fa.