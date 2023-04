Dopo il passaggio del turno in Europa League, la Juve torna in campo domenica contro il Napoli. Secondo la Gazzetta dello Sport, Allegri sarebbe intenzionato a cambiare nuovamente in attacco, confermando Vlahovic ma con al suo fianco Milik, come contro il Sassuolo. In questo caso, partirebbero fuori sia Di Maria che Vlahovic.