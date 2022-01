Manca pochissimo all'atteso fischio d'inizio, ma c'è ancora tempo per qualche statistica pre partita... Eccone una relativa all'Allianz Stadium, un vero e proprio fortino contro il Napoli. Come riportato dal sito ufficiale bianconero a poche ore dal big match di campionato, la Juventus ha vinto nove delle 10 sfide contro gli azzurri tra le mura di casa (completa il quadro uno 0-1 del 2018, firmato Koulibaly): dalla stagione 2011/12 la Vecchia Signora ha ottenuto più successi interni solamente contro la Fiorentina e la Roma (10).