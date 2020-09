Oggi pomeriggio la Juventus è tornata ad allenarsi in vista della partita di domenica sera contro il Napoli. Ecco il report riportato dal sito ufficiale bianconero: "Dopo il pareggio di domenica sera contro la Roma e il giorno di riposo concesso da Mister Pirlo, oggi pomeriggio la Juventus è tornata in campo al JTC. La seduta odierna ha visto i giocatori bianconeri cominciare con un. Domani è in programma il secondo allenamento settimanale, questa volta al mattino". Nonostante la nascita del figlio Edoardo , alla seduta di oggi pomeriggio ha partecipato anche Alvaro Morata che non ha chiesto nessun permesso alla società decidendo così di allenarsi con i compagni. Al termine dell'allenamento, è tornato in clinica dalla moglie Alice e dal piccolo Edoardo.