Potrebbero trovare spazio anche alcune "nuove leve" tra i convocati di Allegri per Juve-Napoli, viste le defezioni dovute a infortuni e positività. Certo, il quadro non appare migliore per l'Under 23 di Zauli, falcidiata da dodici casi di Covid e dunque impossibilitata a cedere ai "grandi" i migliori prospetti come De Winter, Miretti e Soulé. Per quanto riguarda i portieri, per esempio, la prima squadra orfana di Pinsoglio potrebbe contare solo su uno tra Raina - tornato negativo giusto ieri sera - e il classe 2004 Daffara. Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, tra i difensori, invece, potrebbero meritare un'occasione Stramaccioni e Riccio, mentre a centrocampo coltiva il sogno della panchina allo Stadium l'eclettico Sersanti, già ieri al lavoro con Allegri; stesso discorso per Aké, esterno d'attacco dotato di numeri imprevedibili. Che quella dell'Epifania possa essere la loro serata?