Massimilianostudia la rivoluzione in difesa, ma non una rivoluzione difensiva. Verso il big match contro il, infatti, una certezza c’è già: lanon cambierà certo sistema di gioco o modo in cui approccia le gare. Ci sono delle differenze da partita a partita, in base soprattutto alle caratteristiche degli avversari, ma il piano generale resta lo stesso. Come la stessa resta la difesa a tre, ma con interpreti differenti.Va, per il momento, in soffitta quella che è stata una certezza fino a prima al match contro l’Inter: la “triade”. Come si è già visto contro il Monza, rientra prepotentemente nelle rotazioni, e lo fa dal primo minuto, Alex Sandro. A maggior ragione verso il Napoli visto cheha saltato l’allenamento di lunedì per un’influenza, anche se oggi era già in campo.E per il resto? Si va verso il ritorno della linea a tre verde oro.sulla sinistra,al centro e come braccetto di destra il rientro nei ranghi di