Manca sempre meno al fischio di inizio del big match dell'Allianz Stadium tra la Juve e il Napoli, con i bianconeri che proveranno in tutti i modi a conquistare la vittoria per scavlacare la Lazio al secondo posto in classifica. Potrebbero esserci delle modifiche di formazione però rispetto alla gara di Europa League contro lo Sporting Lisbona, perchè Max Allegri starebbe pensando di schierare dal primo minuto Daniele Rugani al centro della difesa.