Venerdì la Juve torna in campo e lo farà in un big match; arriva il Napoli all'Allianz Stadium. Massimiliano Allegri dovrebbe cambiare qualcosa rispetto alla formazione scesa in campo contro il Monza. Manuel Locatelli infatti è stato risparmiato per il problema alla costola ma è previsto il suo rientro dal primo minuto. Anche Danilo, che è subentrato nel finale di gara, si candida ad una maglia da titolare dopo l'infortunio che lo ha tenuto fermo per più di un mese. Questi i due cambi a cui pensa il tecnico.