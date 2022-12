Quasi tempo di pensare anche all'per la, che il 16 febbraio affronterà ilall'Allianz Stadium per l'andata degli spareggi. Attraverso il proprio sito ufficiale, il club bianconero ha comunicato i primi dettagli per la vendita deiPrelazione sul posto per gli abbonati alla stagione 2022/2023: dalle ore 16:00 del 29 dicembre 2022 alle ore 15.59 del 2 gennaio 2023;Prelazione per gli abbonati alla stagione 2022/2023 nei settori UEFA (217, 216, 219): dalle ore 16:00 del 2 gennaio alle ore 13.59 del 3 gennaio;Vendita riservata J1897 Member: dalle ore 16:00 del 3 gennaio alle ore 15:59 del 4 gennaio;Vendita riservata J1897 + Black&White + B&W Lite Member: dalle ore 16:00 del 4 gennaio alle ore 09:59 del 5 gennaio;Vendita libera: dalle ore 10:00 del 5 gennaio.