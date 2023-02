Il tecnico delAntoineha parlato dopo il successo per 1-0 contro il Lorient, facendo un accenno anche alla gara di giovedì contro la. Ecco il suo commento: "Abbiamo un gruppo forte, che ha qualità. Giocando ogni tre giorni c'è un po' di stanchezza. Vogliamo recuperare, abbiamo tempo per preparare la sfida contro la Juve. Giocheremo con serenità, abbiamo fatto del nostro meglio per prepararci alla partita di giovedì. Affronteremo un avversario di livello, l'è molto importante per noi".