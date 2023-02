Giovedi sera la Juve ospiterà il Nantes all'Allianz Stadium per disputare la gara di andata degli ottavi di Europa League. Tra i bianconeri ci sarà sicuramente Juan Cuadrado, il quale detiene il primato in un dato che riguarda le gare disputate in questa annata europea. Il colombiano, infatti, è l'unico bianconero partito sempre tra i titolari nelle gare giocate in Europa quest'anno: 6 su 6 in Champions.