Nella sfida di giovedi sera tra Juve e Nantes, i francesi proveranno a fare l'impresa allo Stadium non solo per garantirsi l'accesso alla fase successiva, ma anche per centrare un traguardo che manca dal 2001. Il Nantes ha infatti vinto le ultime due gare della fase a girone dell'Europa League e potrebbe centrare la terza contro i bianconeri, che manca appunto da più di 20 anni.