Dopo aver battuto anche la Fiorentina, ora in casa Juve la concentrazione è mirata escluisvamente alla gara di andata di Europa League contro il Nantes. Risulta solo un precedente tra le due squadre in quel di Torino, conclusosi con la vittoria di Madama per 2-0, grazie alle reti di Jugovic e Vialli nell'aprile del 1995.