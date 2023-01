Tra poco meno di 24 ore la Juventus scenderà in campo in quella che sarà la prima gara del girone di ritorno, con il Monza che si preseneterà allo Stadium per la seconda volta in dieci giorni. Serve una vittoria obbligatoria se si vuole continuare a coltivare la speranza di una rincora al quarto posto e per farlo, Massimiliano Allegri potrà contare anche sulle presenze di Paule Dusan. Come dichiarato dall'allenatore livornese in conferenza stampa infatti, ai due potrebbe essere concessa circa una mezz'ora di gioco. Non ci sarà invece Federico, fuori per affaticamento muscolare. Ecco nelladi seguito il punto sulla condizione degli indisponibili bianconeri.