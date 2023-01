Mancano meno di 48 ore al fischio di inizio della sfida di Coppa Italia tra la Juventus e il Monza, con i bianconeri che devono riscattare la battuta di arresto subita al Maradona di Napoli. In attesa di conoscere le formazioni ufficiali delle due squadre, ecco di seguito come potrebbe schierare i suoi uomini Raffaele Palladino.MONZA (3-4-2-1): Cragno; Marlon, Caldirola, Izzo; Birindelli, Pessina, Sensi, Carlos Augusto; Ciurria, Dany Mota; Petagna. All. Palladino.