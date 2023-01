La Juventus deve cercare di dimenticare il più in fretta possibile la bruttissima prestazione di ieri sera al Maradona di Napoli, soprattutto in virtù del doppio impegno settimanale che vedrà Madama affrontare prima ilnegli ottavi di finale della Coppa Italia e poi l'Atalanta nell'ultimo turno del girone di andata del campionato.Ma bisogna fare un passo alla volta, perchè prima ci sarà da centrare il passaggio alle semifinali contro la squadra guidata da Raffaele Palladino, uscita vittoriosa anche dal confronto odierno con la Cremonese, unico tra gli infortunati a recuperare per la gara contro i biancorossi, ma che con ogni probabilità si accomoderà in panchina.- Potrebbero delinearsi però degli scenari differenti rispetto a quanto visto ieri sera, conche sono candidati per una maglia da titolare. Così come sembra probabile la scelta di Federico, pronto a spalleggiarsi con Angel Di Maria e con Filip Kostic ad agire sul fronte opposto.