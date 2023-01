Nell'allenamento di ieri sono apparsi entrambi in grande forma, tanto che ormai tutto fa pensare a una loro convocazione per il match di domenica tra. Ma chi sta meglio tra Dusane Paul? Secondo La Gazzetta dello Sport, la differenza di condizione dei due big, a favore del serbo, rientra nella normalità delle cose: il Polpo, infatti, non gioca addirittura da fine aprile, ai tempi del Manchester United; l'attaccante, invece, è andato anche al Mondiale, mentre in bianconero non lo si vede dalla disfatta contro il Benfica del 25 ottobre scorso.