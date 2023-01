All'interno del quartier generale della Continassa si stanno ancora facendo i conti con la sonora sconfitta subita contro il Napoli venerdi sera, con i bianconeri che hanno incassato 5 reti in un solo match dopo circa 30 anni. Servirà una reazione immediata già dalla gara di Coppa Italia contro il Monza in programma giovedi, soprattutto per capire come la squadra di Allegri riuscirà a reagire mentalmente dal tracollo avvenuto dalle parti di Fuorigrotta.- Quel che è certo è che assisteremo ad un'ampia rivoluzione della squadra rispetto allo schieramento visto contro la banda allenata da Spalletti, con Allegri che proverà a dare unalla Vecchia Signora. In porta ci sarà infatti Perin e non Szczesny, ma è a centrocampo che ci saranno i cambiamenti più essenziali, con la coppia millennial composta dapronti ad agire e a creare riferimenti ai loro compagni. In avanti invece, si vedrà quasi sicuramente anche Moisedal primo minuto, senza escludere la presenza di Arek Milik, che potrebbe essere schierato al fianco dell'ex Everton.