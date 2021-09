Una leggenda bianconera come Dino Zoff presenza Juventus-Milan parlando a Il Sussidiario:La Juve ha avuto un appannamento in queste prime giornate di campionate ma nell’incontro col Malmö c’è stata una ripresa che lascia ben sperare.""Abbiamo già visto che Allegri l’ha schierato in Svezia e questa cosa potrebbe quindi ripetersi contro il Milan.""Partita che si giocherà a Torino con la Juve in casa e quindi in un certo modo determinante per i bianconeri. Partita sempre difficile da interpretare, per il Milan non così decisiva come lo è invece per la Juve."