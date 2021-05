Quando all'epifania la Juventus sconfisse il Milan 3-1, segnando una battuta d'arresto importante per i rossoneri che si avviavano a chiudere il girone d'andata da campioni d'inverno, la squadra di Pioli era priva di un giocatore che riveste un'importanza enorme all'interno dell'organico milanista: Zlatan Ibrahimovic, che si stava ancora riprendendo da un infortunio. Domenica sera invece, nel big match della 35^ giornata di Serie A, Ibra sarà al suo posto all'Allianz Stadium per affrontare la Juve in quello che è un autentico scontro diretto per la prossima Champions League.