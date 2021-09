Il Milan non se la sta cavando benissimo con gli infortuni in vista della partita di dopodomani sera all'Allianz Stadium contro la Juventus. Se già si riducono sempre di più le possibilità di vedere in campo Zlatan Ibrahimovic, alle prese con l'infiammazione del tendine d'Achille, oggi da Sky Sport arriva un'altra indiscrezione:e non sarebbe in condizioni ottimali per partire dal 1' nel match di Torino.reduce dal gol segnato ad Anfield contro il Liverpool.