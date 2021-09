Il Milan è la squadra che ha trascorso più minuti in vantaggio in questa Serie A (202). PadroneQuesto dato OPTA certifica la difficoltà del match che la Juventus andrà ad affrontare all'Allianz Stadium dopodomani sera.con ​le vittorie per 1-0 a Genova con la Sampdoria, 4-1 a San Siro sul Cagliari e 2-0 contro una Lazio inerme. E la sconfitta per 3-2 in Champions League ad Anfield contro il Liverpool non ha scalfito le sicurezze rossonere. Servirà una grande Juve per conquistare il primo successo in questo campionato!