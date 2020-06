1









Prime generali per il ritorno in campo. La Juventus ieri ha aperto lo Stadium per una partitella in famiglia: due tempi da 30' con una novità da parte di Maurizio Sarri: nel tridente con Dybala e Cristiano Ronaldo c'era Douglas Costa. E sarà lui, probabilmente, a partire dal primo minuto nella semifinale di Coppa Italia contro il Milan venerdì prossimo dopo l'infortunio di Gonzalo Higuain. Per il brasiliano saranno partite decisive, deve convincere la Juve che il suo talento è superiore a tutti i problemi fisici per i quali troppo spesso è costretto a rimanere fuori.