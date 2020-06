1









Mancano pochissime ore, poi sarà tempo di Coppa Italia, con le semifinale di ritorno tra Juve e Milan.



Come anticipato da ilbianconero.com, Miralem Pjanic dovrebbe scendere in campo dal 1’ minuto. La sorpresa però potrebbe essere rappresentata dalla panchina di Rodrigo Bentancur. Sarri sembra intenzionato a scegliere Sami Khedira e Blaise Matuidi a centrocampo, affiancandoli dunque a Pjanic. Troppo prezioso il tedesco per esperienza e capacità di inserimento. In attacco spazio a Dybala nueve con Ronaldo e Douglas Costa.