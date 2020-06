Pochi dubbi per Maurizio Sarri alla vigilia del ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Milan. Un nodo da sciogliere è quello che riguarda il terzino destro: Cuadrado o Danilo? A meno di ventiquattr'ore dal fischio d'inizio è questa la grande incognita, anche se al momento il colombiano è in vantaggio sull'ex City. Nessun dubbio in porta con Buffon titolare, Bonucci e De Ligt al centro e Alex Sandro sull'altra fascia. A centrocampo si va verso il terzetto Khedira-Bentancur-Matuidi e davanti Douglas Costa e Ronaldo ai lati di Dybala.