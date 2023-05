Altra giornata di lavoro per il, che quest'oggi ha proseguito la preparazione a Milanello in vista della sfida di domenica contro laall'Allianz Stadium. Ecco ildel club rossonero: "Avanza la marcia di avvicinamento al penultimo turno di campionato che vedrà il Milan impegnato, domenica 28 maggio alle 20.45, all’Allianz Stadium di Torino dove affronterà la Juventus. Squadra a Milanello questa mattina per l’allenamento, al quale erano presenti Paoloe Frederick. Rossoneri sul campo sul centrale per iniziare il riscaldamento con esercizi atletici eseguiti tra gli ostacoli bassi e i coni, a seguire alcuni torelli a tema. Dopodiché spazio a una serie di esercitazioni tecniche e alcuni lavori sul possesso palla a precedere la parte tattica. Infine, si è giocata la consueta partitella su campo ridotto. Il programma di domani prevede un allenamento al mattino".