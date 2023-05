Siamo alla vigilia del big match di campionato tra Juve e Milan, che sancirà forse in maniera definitiva quella che sarà la classifica per le prime posizioni. Ancora da capire quali saranno i calciatori scelti da Massimiliano Allegri per formare l'11 titolare, che sicuramente potrà contare sui rientri di Danilo e Cuadrado, assenti ad Empoli per squalifica.