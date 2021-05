1









Andrea Pirlo parla in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Milan.



MATCH IMPORTANTE - "Gara bloccata? Prima di iniziare volevo fare i complimenti alle Women di Rita Guarino. Siamo contenti tutti. La partita di domani sarà aperta, siamo due squadre a cui piace attaccare, pressare alti. Non credo ci sarà tanto tatticismo, entrambe hanno voglia di giocare e imporre il proprio gioco".



TUTTI DISPONIBILI - "Abbiamo fortunatamente tutti i giocatori a disposizioni, è una delle poche volte. Nota positiva, si sono allenati tutti bene e stanno bene. Avrò ampia scelta. Quattro centrali per due posti, è rientrato anche Demiral. Anche i giocatori in diffida possono incidere. Ma stanno tutti bene, abbiamo tempo per decidere"



CHAMPIONS A RISCHIO - "Può influire la questione Superlega? No, l'obiettivo è guadagnarci la Champions sul campo. Ce l'abbiamo in testa e non guardiamo al di fuori del campo. Siamo concentrati".



RONALDO-BARONIO - "Rapporto particolare? C'è un buon rapporto con tutti. Cristiano ha un bel rapporto con tutti i ragazzi dello staff, ma con tutti in generale. L'abbraccio finale è stata l'unione di un gruppo, si è vista la voglia di vincere e di raggiungere l'obiettivo. Significato importante per quello che stiamo cercando, importante che sia stato Cristiano il simbolo di quella rimonta. Dopo le critiche, ha risposto sul campo. L'abbraccio dice che il gruppo è coeso per l'obiettivo".



KULUSEVSKI - "Dal primo minuto? Ho tutti a disposizione, ci sarà spazio per tutti. Avrò la possibilità di fare 5 cambi, ora fondamentali perché alzano il ritmo e mantengono alta l'intensità".



RABIOT - "Rabiot partirà dall'inizio, gli avevo dato riposo perché l'avevo visto stanco. Ma era entrato bene, con lo spirito giusto, ha dato l'esempio nonostante stesse fuori per il resto della gara. Giusta determinazione per vincere la partita: dev'essere l'atteggiamento di tutti".



DONNARUMMA - "Non è un problema mio fortunatamente. Sono problemi loro in questo momento. E' tra i primi cinque al mondo, è un professionista esemplare e facciamo i complimenti per quanto sta facendo". BILANCI E PROGRAMMAZIONE - "Forte restyling? Non è da fare bilanci o programmazione. E' il momento di fare, abbiamo partite importanti e una partita di Coppa Italia da giocare. L'obiettivo è stare concentrati sulle partite da fare. Per i bilanci avremo tempo".



LA FATICA JUVE - "Involuzione? Abbiamo visto e rivisto la partita dell'andata, una buona gara. Avevamo parecchie assenze, sia noi che loro. Eravamo senza Alex, Cuadrado, De Ligt. Avevamo fatto tutto all'ultimo momento, era successo il giorno prima. La motivazione era quella giusta, ma in campionato le abbiamo fatte sempre bene, con il giusto atteggiamento, nelle altre abbiamo avuto problemi. Sono sicuro che domani affronteremo bene la partita, c'è grande voglia. La settimana è stata trascorsa con entusiasmo e concentrazione. Vedo i ragazzi sul pezzo e mi fa stare sereno".



SZCZESNY - "Penso che sia sbagliato definirlo un problema. Solo se escono voci su altri portieri sembra che vada in difficoltà il nostro. Poi è normale che capiti a tutti di sbagliare. Ha sbagliato come capita agli altri. E' sereno e concentrato, contenti di ciò che ci sta dando".



MORATA - "Disponibile per giocare domani, si è allenato bene".



RONALDO-IBRA - "Un problema per il calcio italiano? Non credo sia un problema, sono ancora tra i migliori. Ronaldo è il capocannoniere, Ibra sta facendo tanti gol e dà un apporto alla squadra. Non sono un problema per le squadre in cui giocano, sono ancora un valore aggiunto e siamo contenti di averli a disposizione".



MCKENNIE - "Ha chance di poter giocare dall'inizio, sta bene. E' dimagrito ed è una cosa che gli abbiamo messo in testa, dev'essere un professionista al 100% e non solo al 50%. Quando giochi a questi livelli devi essere focalizzato per raggiungere gli obiettivi di squadra. Ora è concentrato".



TITOLARE IN PORTA - "Gioca Szczesny dal primo minuto".



DOPO UDINE - "L'abbraccio del secondo gol ha dato entusiasmo ai ragazzi, anche quando siamo rientrati erano contenti. Sapevano di essere in difetto quando hanno giocato. Ci ha dato lo slancio per il finale di stagione da protagonisti, speriamo sia stato utile per le prossime partite".