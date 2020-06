Il Milan conta le assenze per la sfida di ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. Per il tecnico Stefano Pioli, infatti, ci sono da registrare tre assenze importanti per squalifica: contro i bianconeri, non ci saranno Zlatan Ibrahimovic, Theo Hernandez e Samu Castillejo. Così, le scelte di Pioli sembrano ricadere verso un 4-4-1-1, con Paquetà che ritrova un posto da titolare e Rebic unica punta. Ecco la probabile formazione del Milan, secondo Sky Sport.



Milan (4-4-1-1): Donnarumma: Conti, Kjaer, Romagnoli, Musacchio; Paquetà, Kessiè, Bennacer, Calhanoglu; Bonaventura; Rebic. (All. Pioli)