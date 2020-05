Dopo aver annunciato le date della ripresa di campionato e Coppa Italia, si torna (anche) a parlare di campo. Il 12 giugno la Juventus scenderà in campo contro il Milan per il ritorno della semifinale di Coppa Italia (in attesa dell'ufficialità), e come riporta La Gazzetta dello Sport, i rossoneri dovranno fare a meno di Zlatan Ibrahimovic, Theo Hernandez e Samu Castillejo. Tre titolari che stanno spingendo l'allenatore Stefano Pioli a valutare più opzioni: dal 4-3-3 al 4-4-2.