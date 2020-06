A Milanello si fanno esperimenti per preparare un undici in grado di poter mettere in difficoltà la Juventus. La novità principale arriva da Rafael Leao che dovrebbe partire ancora dalla panchina nonostante l'assenza di Zlatan. Tutto il peso dell'attacco ricadrebbe sulle spalle di Ante Rebic, protagonista del gol che portò in vantaggio il Diavolo nella gara di andata. Secondo quanto raccontato da Calciomercato.com, Pioli ​nella seduta odierna ha provato il canonico 4-3-2-1 con Giacomo Bonaventura, Hakan Calhanoglu e Lucas Paquetà alle spalle di Ante Rebic.