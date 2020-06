Nuove idee che balenano nella testa di Stefano Pioli. Il tecnico del Milan sta provando alcune soluzioni tattiche in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia: il 12 si torna in campo, e il Diavolo lo farà all'Allianz Stadium di Torino, dove dovrà provare a ribaltare l'1-1 subito in casa proprio contro la Juventus. Come racconta Tuttosport, Pioli starebbe pensando al rombo: Rebic e Leao, supportati da Calhanoglu. Nella sua testa c'è inoltre il 4-3-2-1, ossia Rebic falso nove e la coppia Calhanoglu Paquetà sulla trequarti. Bonaventura agirebbe da mezzala sinistra, al fianco di Bennacer e Kessie.