Cristiano Ronaldo punto fermo, accanto a lui staffetta Dybala-Morata. E in questo caso, sembra il centravanti spagnolo il favorito sulla Joya per affiancare CR7 domenica sera all'Allianz Stadium contro il Milan. Questo è quanto riporta il Corriere dello Sport, che vede Morata favorito su Dybala dopo essere partito dalla panchina contro Parma, Fiorentina e Udinese. Per quanto riguarda invece il mercato, la Juventus ancora deve decidere se esercitare il riscatto da 45 milioni di euro dall'Atletico Madrid, limitarsi a prolungare a 10 milioni il prestito o addirittura non riscattarlo.