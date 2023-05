“Più rispetto per noi”. E poi: “Senza ultras non c’è partita”. Tornano a farsi sentire, gli ultras bianconeri. Quando mancano solo poche ore all’ultima gara casalinga, ecco che i gruppi organizzati si sono dati appuntamento all’esterno della curva Sud, a un passo dall’Allianz Stadium, vecchio regno.“La Juve siamo noi”, si urla e si canta. Oltre un centinaio di tifosi si è radunato per esprimere il dissenso verso dirigenza e stagione, in un anno in cui la curva non è stata minimamente coinvolta. Almeno in casa.Da qui la decisione dei gruppi di tornare a farsi sentire, di coinvolgere un tifo preoccupato per il futuro e bisognoso di rialzarsi. Dagli ultras una mano tesa, a modo loro. E un’atmosfera che evoca vecchi ricordi, non tutti dolci.Il comunicato condiviso all'esterno della Curva Sud: