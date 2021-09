non sarà presente questa sera nella sfida ditra. Il giocatore svedese, però, potrebbe tornare in tempo per la partita contro la, come riporta calciomercato.com: "Pioli non ha convocato Ibra, alle prese con un'infiammazione al tendine d'Achille. Per lui si tratta del quinto stop dell'anno dopo gli infortuni (tutti alla gamba sinistra): al polpaccio, agli adduttori e al ginocchio (operato) oltre a un affaticamento muscolare. Finora nel 2021 ha saltato più partite (26) di quelle che ha giocato (20, con 7 gol segnati) per un totale di 160 giorni d'assenza. Zlatan è un leone in gabbia, ma vuole recuperare per il posticipo di domenica sera allo Juventus Stadium. Dove lo scorso 9 maggio si fece male al ginocchio nella partita vinta 3-0 dal Milan, che ha ancora bisogno del suo leader, fuori e soprattutto dentro il campo."