Dal sito ufficiale del Milan:"QUI MILANELLO - Il Diavolo è reduce dalla tosta trasferta di Liverpool. È stato un ritorno in Champions League abbastanza traumatico per i rossoneri, che hanno perso 3-2 dopo una partenza in salita e poi una prestazione di sacrificio: non sono bastati i gol di Rebić e Díaz, i Reds si sono imposti grazie ad Alexander-Arnold, Salah e Henderson. Note negative e positive di una serata che mancava da tanto tempo, fieno in cascina per fare esperienza e crescere in Europa. In Italia la situazione è molto incoraggiante: nove punti, punteggio pieno. Si riparte dalla vittoria contro la Lazio nello scorso weekend, 2-0 pieno a San Siro, stringendo i denti ma con fiducia e convinzione.Pioli è già in emergenza, la lista infortuni si è allungata proprio a ridosso della trasferta torinese. Ibrahimović non ce l'ha fatta a recuperare dall'infiammazione al tendine achilleo patita dopo la Lazio. Al danno di Zlatan si è aggiunta la beffa Giroud, indisponibile causa lombalgia post-Anfield. Ancora una volta il peso dell'attacco sarà affidato a Rebić nel ruolo di punta, convocato anche Pellegri. In difesa, poi, peserà l'assenza di Calabria, rimasto a casa per un problema muscolare accusato in allenamento a Milanello, con Florenzi al suo posto e Romagnoli di nuovo titolare. In mezzo Kessie-Tonali, nella linea offensiva spazio a Saelemakers, Díaz e Leão. Ancora indisponibili Bakayoko, Krunić e Messias."