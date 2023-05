Il posticipo serale della penultima giornata di Serie A vedescendere in campo per una sfida dai tanti sapori. Dopo la sentenza plusvalenze, la classifica è stata ancora una volta rivoluzionata. Complice la penalizzazione e il tonfo di Empoli, i bianconeri sono scesi al settimo posto in classifica. Con il rischio sanzioni da parte dell’UEFA, l’Europa appare sempre più lontana per la Vecchia Signora. Una situazione che ha giovato ai rossoneri che ora sono quarti in classifica in piena zona qualificazione alla prossima. In caso di vittoria il Milan sarà aritmeticamente nella prossima fase a gironi della coppa dalle grandi orecchie. Si gioca il 28 maggio, una data molto particolare visto che esattamente 20 anni fa bianconeri e rossoneri si sfidarono nella prima e unica finale di UEFA Champions League tutta italiana.Per il posticipo dell’Allianz Stadium i‘vedono’ la Juventus di poco favorita.- Le motivazioni sembrano spingere in direzione rossonera: il Milan ha il match point per qualificarsi alla prossima UEFA Champions League. La Juventus è in un momento molto difficile, un successo contro i rivali del Milan sarebbe comunque un risultato utile a risollevare leggermente il morale e a dimostrare il valore della squadra bianconera. Un successo della Juve è quotato da Betclic a 2.30, un pareggio a 3.42 ed una vittoria del Milan a 3.10. L’Over 2.5 è quotato da Betclic a 2.06, mentre l’Under 2.5 a 1.68.- L’ultima sfida tra Juventus e Milan all’Allianz Stadium in Serie A è del settembre 2021. Finì 1-1 con i gol di Alvaro Morata e Ante Rebic. La ripetizione esatta di quel risultato è anche l’ipotesi più probabile attualmente: Betclic la quota a 7.00 (Sisal quota a 6.25). Un 1-0 in favore dei bianconeri è invece quotato da Betclic a 8.25.- La Juventus si affida ai gol di Dusan Vlahovic e Arkadiusz Milik. Entrambi sono desiderosi di concludere con un acuto una stagione di alti e bassi. Un gol del serbo è quotato da Betclic a 3.00, uno del polacco a 3.50. Il Milan ha la sua coppia d’attacco ben collaudata con Rafael Leao e Olivier Giroud che hanno raggiunto la doppia cifra in campionato. Una rete del portoghese è quotata da Betclic a 4.00, mentre una del francese a 3.50.