La Juventus continua ad allenarsi, con il Milan messo nel mirino per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. Il gruppo sta ritrovando la forma migliore, ma sono due gli assenti agli allenamenti della Continassa. Infatti, come riporta Sky Sport, Aaron Ramsey ha svolto lavoro personalizzato per monitorarne la condizione in vista del rientro, mentre più delicata sembra essere la situazione di Gonzalo Higuain. Il giocatore ha subito un risentimento muscolare ed il suo recupero procede con ritmi più lenti rispetto al gallese.