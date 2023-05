Qualche dubbio per Massimiliano Allegri in vista di Juve-Milan, in particolare nel reparto offensivo. In parte, dipenderà anche delle condizioni di Dusan Vlahovic, che sarà rivalutato nella rifinitura di domani per capire se sarà del match. Favorito comunque Milik per giocare dal primo minuto. Allegri potrebbe optare per il 4-3-3 con la presenza di Chiesa e Di Maria sugli esterni.