La sfida Champions League di domenica sera tra Juventus e Milan comincia ad avvicinarsi, la tensione sale e le squadre sono impegnate a preparare gli ultimi dettagli. Una gara fondamentale per il destino delle due squadre, grandi deluse del campionato, che ora lottano per un posto nelle prime 4 della Serie A.



Per sentire la conferenza stampa di presentazione del match di Andrea Pirlo, bisognerà aspettare domani, alle ore 15, quando il tecnico bresciano si presenterà di fronte a telecamere e microfoni di Juventus Tv. Come sempre, potrete seguire le parole dell'allenatore bianconero in diretta testuale qui su IlBianconero.com