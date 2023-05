Domenica sera la Juventus conoscerà ufficialmente quelle che saranno le sorti europee per la prossima stagione, tribunali permettendo. I bianconeri ospiteranno, infatti, il Milan, dove sarà obbligatorio vincere per tenere acceso quel lumicino di speranza in ottica Champions League. La sfida sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle 20:00.