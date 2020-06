La coppia di centrali per il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Milan sarà. Così dovrebbe aver deciso secondo Sky Sport Maurizio Sarri, che preferisce puntare ancora sui due titolari (di fatto l'olandese lo è stato per tutta la stagione) lasciando a riposo Giorgioche sta lavorando per reuperare definitivamente dal lungo infortunio che l'ha lasciato fuori da inizio anno. Allenamenti personalizzati per il capitano, con l'obiettivo di tornare al top in vista della ripresa del campionato.