Dal sito ufficiale della, il report dell'allenamento all'antivigilia di"Manca sempre meno all’appuntamento di domenica sera quando, all’Allianz Stadium, la Juve, reduce dal successo in Champions League con il Malmo, ospiterà il Milan.Questa mattina al JTC, Mister Allegri ha preparato la sfida con i rossoneri con una seduta focalizzata su esercitazioni per la fase di non possesso, sia di reparto che collettivamente.Preparazione per il Milan che continuerà domani con un’altra seduta mattutina. A seguire, la conferenza stampa del Mister, che presenterà la partita in diretta dalle 13:30 su Juventus TV."