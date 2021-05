Dal sito ufficiale della Juventus: "I precedenti di Juventus-Milan sono tantissimi e i gol belli e importanti ancora di più. L'ultimo è stato deciso da una magia di Paulo Dybala, abilissimo nell'incunearsi tra le maglie della difesa rossonera per andare a colpire di destro, rubando il tempo agli avversari. Una rete da 3 punti per la nona vittoria consecutiva allo Stadium sulle 9 giocate contro il Diavolo. 2018-19 MOISE KEAN - Una foto che racchiude il momento determinante di Juventus-Milan del 2018-19. Si vede l'esultanza di Moise Kean, autore della rete che spezza l'equilibrio fissato nel punteggio, visibile nel tabellone sullo sfondo. Il gol del 2-1 nasce da un recupero di Pjanic, che lancia l'attaccante, bravo in progressione e nell'indirizzare la conclusione. 2017-18 JUAN CUADRADO - Anche questo Juventus-Milan sta avviandosi al termine sul risultato di 1-1. Ma la Signora sfodera un grande finale e negli ultimi 10 minuti colpisce due volte, con Cuadrado prima e con Khedira poi. La rete del colombiano sfrutta un assist proprio del centrocampista tedesco, con un colpo di testa in tuffo impossibile da prendere. 2016-17 MEHDI BENATIA - La gioia di Benatia e sullo sfondo quella dei suoi compagni di reparto Barzagli e Bonucci. Siamo allo scoccare della mezzora e il centrale marocchino stappa la partita con una rete di potenza, che traduce in gol un'intuizione di Dani Alves. Per Mehdi è la prima rete in bianconero e traccia una strada importante, visto come poi colpirà il Diavolo ben due volte nella finale di Coppa Italia della stagione successiva. 2014-15 LEONARDO BONUCCI - Succede molto, quasi tutto, nei primi 30 minuti di questo Juventus-Milan. Apre Tevez e pareggia Antonelli. A riportare la Signora in vantaggio ci pensa Bonucci che risolve una mischia con una deviazione che sfrutta una sponda dell'Apache. Nella ripresa Morata sigillerà il match sul definitivo 3-1. 2013-14 SEBASTIAN GIOVINCO - Oltre all'importanza per il risultato, essendo la rete che determina il 2-1 (in una gara che finirà 3-2 a favore dei bianconeri), quella di Giovinco è una delle più belle che si sono viste nell'ultimo decennio in Juventus-Milan. Seba fa tutto da solo, con uno slalom che disorienta totalmente la difesa rossonera, in tre non riescono a prenderlo".