Dal sito ufficiale del"QUI JUVENTUS - Finora l'Allegri-bis ha trovato più ostacoli del previsto in campionato. Solo un punto nelle prime tre giornate, il pareggio di Udine all'esordio (2-2), poi doppio ko con Empoli (1-2) e Napoli (1-2). Quello di Napoli è il passo falso più recente in Serie A, con i gol di Politano e Koulibaly a ribaltare il vantaggio iniziale di Morata, mentre nell'ultima uscita in ordine cronologico - martedì sera - i bianconeri si sono rialzati battendo con un netto 3-0 il Malmö in terra svedese al debutto in Champions League grazie alle reti di Alex Sandro, Dybala su rigore e Morata.Nessun giocatore squalificato né diffidato tra i bianconeri, che recuperano un uomo chiave come Chiesa. Per il campione d'Europa azzurro dovrebbe esserci la panchina ad attenderlo, almeno all'inizio, stesso discorso per Bernardeschi. Indisponibili Arthur e Kaio Jorge. Sarà da decifrare il modulo tattico, già mutato nel corso di questo avvio di stagione: probabile il 4-4-2 con Danilo e Alex Sandro terzini, Cuadrado e Rabiot ali; per il resto Bonucci-Chiellini dietro con De Ligt in agguato, Bentancur e Locatelli in mediana, Dybala e Morata coppia d'attacco."