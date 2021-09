Manca sempre meno all’appuntamento di domenica sera: Juve-Milan, all’Allianz Stadium. I bianconeri torneranno in campo dopo questi giorni di allenamenti, uno dei quali anche aperto al pubblico. La seduta di oggi si è conclusa, ma la preparazione per il Milan continuerà domani con un altro allenamento mattutino. A seguire, ci sarà la conferenza stampa del Mister, Massimiliano, che presenterà la partita in diretta dalle 13:30 su Juventus TV. Live anche su IlBiancoNero.com.