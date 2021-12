Mercoledì alle 18:45 Juventus-Malmö​ chiuderà il girone di Champions League dei bianconeri, già sicuri al 100% della qualificazione agli ottavi di finale. Il match si giocherà all'Allianz Stadium e il club della Continassa ha pubblicato in serata tutti gli ultimi dettagli da sapere per acquistare un biglietto per la partita.