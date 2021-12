è un allenatore aziendalista, che non lancia messaggi alla società attraverso scelte di formazione particolari, con cui evidenziare lacune nella rosa in chiave mercato. Il primo posto nel girone passa dalla vittoria contro il, ma come ha spiegato lo stesso tecnico non è fondamentale perché poi, al sorteggio, può succedere di tutto. E in fondo le recenti avventure europee dei bianconeri si sono concluse al cospetto di avversari considerati abbordabili. Emerge però, alla vigilia, un problema ormai evidente: davanti, Allegri, non ha alternative. Far riposareè complicato: serve un intervento sul mercato.Contro gli svedesi, Allegri ha a disposizione un solo esterno di ruolo,, visto che la Juve ha perso anche. In infermeria ci sonoha bisogno di riposo, e per tutte queste ragioni i bianconeri potrebbero così passare dal 4-2-3-1 al 3-5-2, per fare "di necessità virtù", come ha detto Allegri.- Mentre Dybala sta tornando a segnare con continuità, il problema principale riguarda. Insieme hanno segnato, ma sono andati meno bene in campionato. Lo spagnolo è più nervoso che mai, sembra sentire l'eccessiva pressione dei tifosi più che della società, delusi da un avvio di stagione assai deludente a livello di squadra. Le alternative, però, non ci sono.L'addio di Ronaldo ha lasciato un vuoto enorme, chenon è riuscito a colmare. Ieri, inoltre, non si è allenato per un problema alla caviglia ed è in forte dubbio.non è stato nemmeno inserito in lista Champions. Idemche - come ricordato dalla Gazzetta dello Sport - non ha ancora completato i due anni di formazione nel settore giovanile (lo farà questo mese) e quindi potrà essere inserito in lista B (quella dei giovani) solo a partire dagli ottavi.Un intervento sul mercato è necessario. Che si tratti di, Allegri ha un bisogno disperato di un centravanti d'area di rigore per risollevare la squadra e giocarsi le sue chance in Champions League a febbraio, quando i bianconeri ripartiranno dagli ottavi.